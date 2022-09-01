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«Скопинского маньяка», подозреваемого в сокрытии убийства, отправили в СИЗО

Источник: РИА Новости

Суд Рязанской области отправил под стражу Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру.

Мохов, которого подозревают по делу о сокрытии убийства, нарушил условия ранее избранного ему домашнего ареста. Какие именно запреты и ограничения он не выполнил, в ведомстве не уточнили.

Как посчитало агентство, таким образом с момента выхода из колонии Мохов успел пробыть на свободе 527 дней.

В начале августа Виктору Мохову предъявили обвинение в сокрытии убийства, произошедшего в его доме. 2 августа у него собрались пятеро знакомых, и между ними произошла ссора на фоне алкогольного опьянения. В результате один из гостей ударил локтем в шею 43-летнего Сергея Щукина, который погиб на месте. Хозяин дома вместе с нападавшим ночью перенесли тело во двор заброшенного дома, чтобы скрыть следы преступления. Тело погибшего обнаружили через пять дней.

Виктор Мохов и подозреваемый в убийстве, которого, по данным СМИ, зовут Евгений Полищук дали признательные показания по уголовному делу, сообщал СК.

Виктор Мохов, получивший прозвище «скопинский маньяк», в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и больше трех лет держал в подвале, где насиловал и издевался над ними. В 2005 году его приговорили к 17 годам лишения свободы. В начале марта 2021 года Мохова освободили из колонии. В августе того же года ему назначили арест сроком на 10 суток за нарушение правил административного надзора.

О «скопинском маньяке»