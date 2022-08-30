Прокурор попросил приговорить к 13 годам колонии двух калининградских врачей, которых повторно обвинили в убийстве недоношенного ребенка
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Государственный обвинитель попросил Московский областной суд приговорить к 13 годам колонии калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич по обвинению в гибели новорожденного ребенка, сообщает ТАСС.
На прошлой неделе коллегия присяжных заседателей вынесла калининградским врачам обвинительный вердикт.
Елена Белая работала главным врачом калининградского родильного дома № 4, а Элина Сушкевич — реаниматологом-анестезиологом «Регионального перинатального центра». В 2018 году в отношении них возбудили уголовное дело после того, как в отделении роддома умер новорожденный недоношенный мальчик.
По версии следствия, Белая решила, что ребенок не выживет, и предложила Сушкевич его убить, чтобы не портить статистику отделения. Следователи считают, что Сушкевич по указанию Белой ввела младенцу смертельную дозу лекарственного препарата, от чего тот умер, а в историю родов врачи внесли ложные сведения, что ребенок умер в утробе матери. Белая и Сушкевич вину не признают.
В декабре 2020 года присяжные оправдали Белую и Сушкевич, после чего Калининградский областной суд вынес им оправдательный приговор. Прокуратура обжаловала это решение. В мае 2021 года суд отменил оправдательный приговор и отправил дело на новое рассмотрение. В октябре 2021 года медработников арестовали. По требованию Генпрокуратуры повторный процесс идет в Москве, а не в Калининграде.