Под Ярославлем при столкновении скорой с бензовозом погибла бригада медиков. Пожар перекинулся на соседние дома

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Три человека погибли в аварии с участием машины «скорой помощи», легкового автомобиля и бензовоза в деревне Воробино под Ярославлем, сообщает РИА Новости.

В результате ДТП топливо из бензовоза разлилось, скорая загорелась, а огонь перекинулся на два близлежащих жилых дома. Площадь возгорания достигла 200 квадратных метров.

В тушении задействованы 45 человек и 16 единиц пожарной техники.

Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, все погибшие — сотрудники бригады скорой помощи, ехавшие на вызов. «Выражаю глубокие соболезнования родным. Семьям погибших окажем всю необходимую помощь», — написал он в телеграм-канале.