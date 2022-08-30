Bloomberg: Германия и Франция предложили создать курсы медиаграмотности для россиян в рамках борьбы с пропагандой в РФ

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Германия и Франция считают, что Евросоюз должен продолжать изучать «творческие пути» для борьбы с пропагандой в России и распространения в стране независимой информации. Об этом говорится в совместном неофициальном документе, подготовленном представителями двух государств.

Документ под названием «Защита международного порядка в эпоху системного соперничества: отношения между ЕС и Россией» был распространен в преддверии встречи глав МИД стран ЕС в Праге, которая пройдет 30 — 31 августа. Как отмечает Bloomberg, которому удалось ознакомиться с копией документа, речь идет о предложениях, подготовленных группой европейских экспертов для закрытых обсуждений.

Согласно этим предложениям, план противодействия государственной пропаганде в России может включать «технические меры против российской цензуры», такие как обход блокировок, а также распространение русскоязычного контента для россиян, которые живут за пределами РФ.

Странам ЕС также предлагается финансировать курсы по медиаграмотности на русском языке. Их, по плану ФРГ и Франции, могли бы распространять блогеры в YouTube, , TikTok, Telegram и «ВКонтакте».

В Германии и Франции также призвали страны ЕС сохранить каналы связи с российскими властями, несмотря на санкции. Это необходимо, чтобы «свести к минимуму риск случайной эскалации» и «сохранить минимальное сотрудничество» по вопросам первостепенной важности, в том числе в рамках Совета безопасности ООН или по ядерной сделке с Ираном.

Кроме того, Париж и Берлин выступили против полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам, отметив, что такая мера может оттолкнуть граждан РФ от Европы. Авторы документа считают, что ЕС необходимо сохранить правовую базу, позволяющую студентам, художникам, ученым и специалистам из России въезжать в Евросоюз «вне зависимости от того, подвергаются ли они лично политическому преследованию».

«Мы не должны недооценивать преобразующую силу непосредственного опыта жизни в демократической системе, особенно для будущих поколений», — говорится в документе.

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После российского вторжения в Украину некоторые страны Евросоюза прекратили или ограничили выдачу виз россиянам. Летом страны ЕС, граничащие с РФ, предложили ограничить или полностью прекратить выдачу туристических виз россиянам. Ожидается, что главы МИД стран — участниц ЕС обсудят вопрос об этом на встрече в Праге 30 — 31 августа.

По данным Financial Times, представители государств ЕС поддержат идею об отмене упрощенного порядка выдачи шенгенских виз россиянам. Тогда гражданам РФ для получения визы придется предоставлять больше документов, консульский сбор вырастет с 35 до 80 евро, а заявки станут дольше рассматривать. Politico пишет, что в ЕС договорятся о замедлении и удорожании выдачи виз.

Могут ли в ЕС отменить шенгенские визы для россиян

И все-таки — может ли Евросоюз полностью отменить шенгенские визы для россиян? Разве это не дискриминация? 11 карточек