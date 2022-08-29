Жилые кварталы Энергодара подверглись обстрелу, пострадали 10 человек. Украина и Россия обвинили друг друга в случившемся
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По меньшей мере десять мирных жителей получили ранения из-за обстрела жилых кварталов в оккупированном Энергодаре, где находится Запорожская АЭС.
Как сообщил избранный мэр города Дмитрий Орлов, двое из десяти пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии. В украинском «Энергоатоме» утверждают, что среди пострадавших — четверо сотрудников местной АЭС.
Евгений Балицкий, называющий себя главой военно-гражданской администрации оккупированной Запорожской области, заявил ночью 29 августа, что пострадали девять человек. По данным проекта «Осторожно, новости», большинство пострадавших — жители домов на улице Воинов-интернационалистов — получили осколочные ранения разной степени тяжести.
По словам Евгения Балицкого, осколками повреждены 40 автомобилей, 25 машин сгорело. Дмитрий Орлов, в свою очередь, сообщил, что по меньшей мере 20 автомобилей уничтожены или повреждены.
Дмитрий Орлов, «Энергоатом», а также глава офиса президента Украины Андрей Ермак обвинили в обстрелах Россию. Оккупационная администрация Энергодара, в свою очередь, заявила, что город обстреляли Вооруженные силы Украины.
В Минобороны РФ утверждают, что «украинская артиллерия выпустила восемь крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам города», два снаряда разорвались «в непосредственной близости от периметра атомной станции».
Киев и оккупационные власти Энергодара связали обстрел с предстоящим визитом миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.
Украина и Россия в течение августа неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах Энергодара и Запорожской АЭС, которые оккупированы Россией с первых дней войны. На этой неделе атомную электростанцию собирается посетить миссия МАГАТЭ.