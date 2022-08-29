Медицинские вузы в России не взяли в ординатуру студентов, которые учились за счет больницы, но отказались там работать

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Медицинские вузы в России отказались зачислять в ординатуру сотни выпускников, которые не отработали три года участковыми терапевтами по договорам о целевом обучении, сообщает «Коммерсант».

Речь о студентах, поступивших на бюджетные места по направлению от медицинских организаций, оплативших их обучение. По договору с больницами студенты должны были отработать там участковыми терапевтами не менее трех лет.

Медицинские вузы отказали выпускникам в зачислении после того, как в августе Минздрав России дал им такие рекомендации. Вузам под угрозой проверок посоветовали не принимать в ординатуру на бюджетные и платные места выпускников, которые не выполнили условия договора по целевому обучению. Перед началом учебного года вузы исключили нарушителей из списков на зачисление.

Студенты, которых не приняли в ординатуру, считают отказ в зачислении неправомерным. Согласно постановлению правительства, студент, нарушивший условия договора о целевом обучении, должен возместить затраты на учебу и вернуть деньги, которые медорганизация платила ему в качестве социальной помощи. Запрет на обучение в ординатуре при этом не предусмотрен.