Перейти к материалам

Медицинские вузы в России не взяли в ординатуру студентов, которые учились за счет больницы, но отказались там работать

Источник: Коммерсант

Медицинские вузы в России отказались зачислять в ординатуру сотни выпускников, которые не отработали три года участковыми терапевтами по договорам о целевом обучении, сообщает «Коммерсант».

Речь о студентах, поступивших на бюджетные места по направлению от медицинских организаций, оплативших их обучение. По договору с больницами студенты должны были отработать там участковыми терапевтами не менее трех лет.

Медицинские вузы отказали выпускникам в зачислении после того, как в августе Минздрав России дал им такие рекомендации. Вузам под угрозой проверок посоветовали не принимать в ординатуру на бюджетные и платные места выпускников, которые не выполнили условия договора по целевому обучению. Перед началом учебного года вузы исключили нарушителей из списков на зачисление.

Студенты, которых не приняли в ординатуру, считают отказ в зачислении неправомерным. Согласно постановлению правительства, студент, нарушивший условия договора о целевом обучении, должен возместить затраты на учебу и вернуть деньги, которые медорганизация платила ему в качестве социальной помощи. Запрет на обучение в ординатуре при этом не предусмотрен.

В Минздраве напоминают, что региональные больницы платили за образование будущих врачей, так как рассчитывали, что те пополнят штат первичного звена здравоохранения, и призывают целевиков ответственно относиться к взятым на себя обязательствам.

Коммерсант