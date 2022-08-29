Ericsson до конца года закроет представительство в России. Компания поставляла оборудование МТС и Tele2

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Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson намерен до конца года закрыть свое представительство в России, сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на источники на телекоммуникационном рынке.

По их информации, 22 августа головной офис Ericsson уведомил об этом российское подразделение. Компания собирается сократить всех сотрудников, в том числе тех, кто осуществляет техническую поддержку оборудования на сетях операторов связи.

В Ericsson подтвердили «Коммерсанту», что «по мере выполнения обязательств перед заказчиками» в ближайшие месяцы компания постепенно свернет деятельность в России. В Ericsson пообещали «финансовую и социальную» поддержку сотрудникам.

Неназванный топ-менеджер крупного производителя оборудования и источник в одном из операторов связи допустили, что Ericsson может выделить сервис поддержки в новую компанию, учредителями которой станут российские топ-менеджеры.

Ericsson открыла представительство в России в 1994 году. В компании работают 565 сотрудников. По оценке «Коммерсанта», доля Ericsson на российском рынке телеком-оборудования составляет около 20%.

Крупнейшими заказчиками оборудования компании в последние годы были МТС и Tele2. Так, МТС в марте 2020 года инвестировала 10 миллиардов рублей, чтобы обновить свою сеть до стандарта 5G на базе оборудования Ericsson. Tele2 в мае 2021 года договорилась со шведским производителем, что купит 50 тысяч базовых станций для 27 регионов России. В обеих компаниях отказались от комментариев.