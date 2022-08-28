В Якутске на музыканта завели уголовное дело о «дискредитации» армии из-за баннера «Якутский панк против войны»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Лидер якутской панк-группы Crispy Newspaper Айхал Аммосов (по паспорту — Игорь Иванов) стал фигурантом уголовного дела по статье о публичной «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК), сообщает .

Дело возбудили из-за баннера «Yakutian punk against war» («Якутский панк против войны»), который Аммосов вместе со своей подругой пытался вывесить на здании в центре Якутска в день приезда в город премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Акцию сорвали сотрудники центра «Э», задержавшие Аммосова.

Сейчас музыкант находится в спецприемнике, где отбывает административный арест до 3 сентября.

Аммосову может грозить до трех лет лишения свободы. К ответственности по статье 280.3 УК привлекают тех, кого ранее уже признавали виновным по административной статье о «дискредитации» армии (статья 20.3.3 КоАП).

В течение 2022 года суд Якутска уже трижды штрафовал Аммосова по административной статье на 30 тысяч рублей. В конце апреля музыкант провел акцию около магазина ритуальных услуг, выйдя к нему с плакатом «Жених приехал».

Главные новости дня

Война Сто восемьдесят шестой день

Главные новости дня

Война Сто восемьдесят шестой день