Союз кинематографистов согласовал реконструкцию Дома кино в Москве. К нему пристроят апартаменты

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Власти Москвы утвердили проект реконструкции Центрального дома кино на Васильевской улице, пишут «Ведомости». Два консультанта, работавших с проектом, заявили изданию, что Союзу кинематографистов (СК) России во главе с режиссером Никитой Михалковым удалось согласовать параметры застройки участка под этим зданием.

Александр Рюмин / ТАСС

Проект предполагает реставрацию здания Дома кино площадью около 2,5 тысячи квадратных метров, а также строительство комплекса с апартаментами на 10,7 тысяч квадратных метров и киноконцертным залом на 4,5 тысячи квадратных метров, рассказали консультанты. Их информацию подтвердил зампредседателя СК Валерий Тонких.

Союз пытался добиться реконструкции Дома кино на протяжении 15 лет, заявил Тонких. По его словам, сейчас изношенность объектов на этой территории составляет 70–80%. Реконструкция потребует серьезных вложений, именно поэтому в проект были добавлены апартаменты, пояснил Тонких. Девелопер для проекта пока не выбран.

По оценкам опрошенных «Ведомостями» экспертов, инвестиции в строительство этого объекта могут составить от трех с половиной до более чем 10 миллиардов рублей. Затраты застройщика окупятся, так как апартаменты здесь будут востребованы, считают эксперты.