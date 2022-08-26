Союз кинематографистов согласовал реконструкцию Дома кино в Москве. К нему пристроят апартаменты
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Власти Москвы утвердили проект реконструкции Центрального дома кино на Васильевской улице, пишут «Ведомости». Два консультанта, работавших с проектом, заявили изданию, что Союзу кинематографистов (СК) России во главе с режиссером Никитой Михалковым удалось согласовать параметры застройки участка под этим зданием.
Проект предполагает реставрацию здания Дома кино площадью около 2,5 тысячи квадратных метров, а также строительство комплекса с апартаментами на 10,7 тысяч квадратных метров и киноконцертным залом на 4,5 тысячи квадратных метров, рассказали консультанты. Их информацию подтвердил зампредседателя СК Валерий Тонких.
Союз пытался добиться реконструкции Дома кино на протяжении 15 лет, заявил Тонких. По его словам, сейчас изношенность объектов на этой территории составляет 70–80%. Реконструкция потребует серьезных вложений, именно поэтому в проект были добавлены апартаменты, пояснил Тонких. Девелопер для проекта пока не выбран.
По оценкам опрошенных «Ведомостями» экспертов, инвестиции в строительство этого объекта могут составить от трех с половиной до более чем 10 миллиардов рублей. Затраты застройщика окупятся, так как апартаменты здесь будут востребованы, считают эксперты.
Деятели культуры часто привлекают инвесторов для строительства своих проектов. К примеру, Центр им. Мейерхольда (11 000 квадратных метров) на Новослободской строила компания «Открытые инвестиции», он включал в себя офис и гостиницу. Школу телевизионного мастерства Владимира Познера на Малой Дмитровке финансировал концерн «Крост»; Центр искусств, культуры и досуга им. Аркадия Райкина в Марьиной Роще — те же «Открытые инвестиции». Midland Development возвела на Олимпийском проспекте для певицы Надежды Бабкиной театр, а заодно и бизнес-центр Diamond Hall. По такой же схеме строились также Центр оперного пения Галины Вишневской на Остоженке и Союз театральных деятелей на Страстном бульваре.