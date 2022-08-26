Пригожин пожаловался в СК на журналистку и главного редактора «Фонтанки» из-за статьи о заключенных, воюющих в Украине

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Компания «Конкорд», принадлежащая бизнесмену Евгению Пригожину, подала заявление в Следственный комитет России о возбуждении уголовного дела по статье о «фейках» против журналистки «Фонтанки» Ксении Клочковой и главного редактора издания Александра Горшкова. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Основанием для заявления указывается ранее опубликованный «Фонтанкой» материал о заключенном, которого отправили воевать в Украину. Юридическая служба компании «Конкорд» называет текст «фейковым» и утверждает, что он был опубликован «с прямым умыслом создать негативный образ России и руководства страны».

«Журналист, играя на искреннем интересе россиян к военной спецоперации, прикрываясь вымышленными персонажами (чьи имена и родственные связи придуманы автором) и данными „изнутри“ от тех, кто уже давно экстренно покинул Россию, описывает якобы имеющий место быть сговор вооруженных сил, государственных органов и частных лиц», — говорится в заявлении.

В «Конкорде» отдельно отмечают, что неизвестно, что побудило автора создать «ложные истории об использовании заключенных вооруженными силами в целях защиты РФ». Среди возможных причин компания предполагает «корыстные побуждения» или «мотивы ненависти в отношении определенной группы».

В начале июля 2022 года в СМИ стали появляться сообщения, что ЧВК Вагнера вербует российских заключенных для участия в войне в Украине. По данным издания «Верстка» и фонда , к середине августа представители ЧВК побывали в 21 российской колонии. В некоторые колонии, как сообщалось, лично приезжал Евгений Пригожин, которого называют владельцем ЧВК.

В середине июля после публикации «Медузой» расследования о российских наемниках в Украине, Пригожин потребовал возбудить уголовные дела против автора расследования Лилии Яппаровой и редакционного директора «Медузы» Татьяны Ершовой. Поводом для этого стал запрос «Медузы» в адрес Пригожина, сделанный при подготовке материала. Также бизнесмен потребовал признать «Медузу» нежелательной организацией.

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