РПЦ перенесла Архиерейский собор на неопределенный срок из-за «международной обстановки». Его не могут провести уже почти год

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Синод Русской православной церкви принял решение в очередной раз перенести Архиерейский собор.

Мероприятие перенесено на неопределенный срок.

Как пояснили в РПЦ, причиной переноса стало то, что «международная обстановка продолжает затруднять прибытие в Москву» многих членов Собора.

Архиерейский собор переносят уже во второй раз. Первоначально он должен был состояться в ноябре 2021 года, однако тогда из-за пандемии был отложен до мая. В мае он не состоялся из-за «международной обстановки»; тогда предполагалось, что его проведут осенью.

На ближайшем Архиерейском соборе планировалось обсудить, в числе прочего, вопрос подлинности останков царской семьи, найденных под Екатеринбургом. На данный момент РПЦ не признает подлинности найденных в 2007 году останков царевича Алексея и княжны Марьи вопреки экспертизам Генпрокуратуры.

По уставу РПЦ Архиерейский собор должен проходить не реже, чем раз в четыре года. В последний раз мероприятие проводилось в ноябре-декабре 2017 года, в нем участвовали 377 архиереев из 22 стран мира.

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