Роскомнадзор: в 2022 году люди в два раза больше жаловались на запрещенные материалы, в том числе на «фейки о специальной военной операции»

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Роскомнадзор заявил, что за первые шесть месяцев 2022 года граждане направили в ведомство 63,5 тысячи жалоб на «противоправную информацию», что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Жалобы касались, согласно пресс-релизу, «в том числе фейков о проведении специальной военной операции на Украине». Какой процент обращений был связан с материалами о войне, Роскомнадзор не уточнил.

Общее число обращений по сравнению с первым полугодием 2021 года выросло на 25% и составило более 144 тысяч. 27,2 тысячи из них касались защиты персональных данных, около 15,8 тысячи — надзора в сфере связи.

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