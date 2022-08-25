Роскомнадзор: в 2022 году люди в два раза больше жаловались на запрещенные материалы, в том числе на «фейки о специальной военной операции»
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Роскомнадзор заявил, что за первые шесть месяцев 2022 года граждане направили в ведомство 63,5 тысячи жалоб на «противоправную информацию», что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Жалобы касались, согласно пресс-релизу, «в том числе фейков о проведении специальной военной операции на Украине». Какой процент обращений был связан с материалами о войне, Роскомнадзор не уточнил.
Общее число обращений по сравнению с первым полугодием 2021 года выросло на 25% и составило более 144 тысяч. 27,2 тысячи из них касались защиты персональных данных, около 15,8 тысячи — надзора в сфере связи.
Наибольшее число обращений в адрес ведомства поступило в марте 2022 года. Тогда в центральный аппарат ведомства поступило 10 323 обращения, что больше показателей прошлого года почти в четыре раза. Чаще всего граждане обращались в Роскомнадзор с просьбой удалить ссылки на ресурсы с проукраинской пропагандой.