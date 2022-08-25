Минобороны РФ подтвердило удар по железнодорожной станции в Днепропетровской области. По версии ведомства, он был нанесен по эшелону с военными

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Минобороны России подтвердило нанесение удара по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области.

Как заявили в ведомстве, удар ракетой «Искандер» был нанесен по находившемуся там эшелону с военными.

В результате удара, по данным Минобороны РФ, были убиты 200 украинских резервистов, следовавших в зону боевых действий, 10 единиц техники было уничтожено.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.

Об ударе по станции Чаплино стало известно вечером 24 августа. По версии властей Украины, от обстрела пострадала не только станция, но и близлежащий жилой сектор, что в общей сложности привело к гибели 25 человек, в том числе двоих детей. Украинская сторона не уточняла, были ли среди погибших военные.

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