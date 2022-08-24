В России вновь отменили церемонию вручения ТЭФИ. Последний раз ее проводили в 2019 году

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Церемония вручения российской телевизионной премии ТЭФИ в 2022 году не состоится, ее проведение переносится на следующий год. Об этом объявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

При этом он пообещал, что в конце ноября в Петербурге пройдет конкурс «ТЭФИ-Регион».

Премия ТЭФИ была учреждена фондом «Академия российского телевидения» в 1994 году — как аналог американской премии «Эмми».

Последняя на данный момент церемония вручения ТЭФИ прошла в 2019 году. В 2020-м и 2021-м премию не проводили из-за пандемии коронавируса.

Предполагалось, что вручение наград возобновят в мае-июне 2022 года. Однако позже Швыдкой сообщал, что церемонию снова отложат — до окончания «специальной военной операции» в Украине, поскольку «такого рода праздничное мероприятие сегодня в высшей степени нецелесообразно и неуместно».