Бывший глава службы безопасности Twitter: гендиректор компании предлагал подчиниться российской цензуре

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Бывший глава службы безопасности Twitter Пейтер Затко рассказал телеканалу CNN, что в 2021 году технический директор Параг Агравал, который впоследствии возглавил компанию, предлагал согласиться с требованием России о «приземлении» компании. По словам Затко, это решение могло привести ко всеобъемлющей цензуре на платформе или надзору за социальной сетью.

Несмотря на то, что предложение Агравала отклонили, бывший глава службы безопасности считает, что произошедшее стало тревожным признаком того, как далеко Twitter готов зайти в погоне за ростом.

«Сам факт, что нынешний генеральный директор в принципе предложил Twitter стать сообщником путинского режима, вызывает обеспокоенность по поводу влияния Twitter на национальную безопасность США», — сказал Затко.

CNN подчеркивает, что обвинения, выдвигаемые Затко, не беспочвенны — несколько дней назад бывшего менеджера компании признали виновным в шпионаже в пользу Саудовской Аравии. По мнению американского телеканала, заявление Затко может еще больше укрепить обеспокоенность Вашингтона вопросами кибербезопасности и угрозой, которую представляют иностранные противники для США.

Закон о «приземлении» зарубежных IT-компаний был принят Госдумой в июне 2021 года, а в начале июля его подписал президент России Владимир Путин. Закон обязал иностранные компании с соблюдать местные «требования, запреты и ограничения», а также открыть свои представительства в РФ. По мнению западных экспертов по безопасности, закон о «приземлении» приняли, чтобы у России появилось больше рычагов влияния на американские технологические компании, пишет CNN. Закон вступил в силу 1 января 2022 года.

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