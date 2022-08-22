Власти России задумались о создании нового морского курорта в Дагестане

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Власти России начали прорабатывать вопрос о создании нового морского курорта в Дагестане, сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на слова анонимных источников.

На минувшей неделе этот вопрос обсуждали на совещании по развитию внутреннего туризма у помощника президента Игоря Левитина, рассказал источник издания на туристическом рынке. По его словам, глава Дагестана Сергей Меликов сообщил на совещании, что подходящий участок есть в Каякентском районе, расположенном на побережье Каспийского моря.

Еще один источник «Коммерсанта» в отрасли отметил, что к проекту планируют привлечь федеральные власти и корпорацию «Туризм.РФ». Другой собеседник издания сказал, что пока «это только наметки».

В Ростуризме подтвердили, что ведомство прорабатывает с властями Дагестана создание нового курорта в регионе. Представитель Ростуризма сказал, что условия в Дагестане — «благоприятные для пляжного отдыха»: широкая песчаная полоса, теплое море с плавным заходом в воду, длинный сезон. В ведомстве отметили, что новые локации прорабатывают, поскольку существующие российские курорты летом перегружены, а их инфраструктура устарела.

Туристы стали чаще ездить в Дагестан после начала пандемии коронавируса и закрытия авиасообщения со многими странами. В 2021 году, по данным местных властей, регион посетили 1,085 миллиона человек, что на 30% выше, чем в 2020 году.