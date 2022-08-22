В Севастополе разместят указатели к бомбоубежищам

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил разместить в городе указатели о том, где находятся бомбоубежища. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Поскольку у нас еще действует „желтый уровень“ [террористической угрозы], на выходных проверил состояние укрытий. Дал поручение везде разместить указатели, где расположены убежища, маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи [от убежищ]», — сообщил глава Севастополя.

Развожаев опубликовал в телеграм-канале несколько видеозаписей, снятых в укрытиях. На них видны двухэтажные кровати, ящики с песком и противогазами. Собеседники губернатора на видео сказали, что убежища можно быстро подключить к водоснабжению.

Глава Севастополя также поручил организовать патрулирование улиц с помощью добровольцев, пишет «Интерфакс». Губернатор заявил на совещании в правительстве города, что получил сообщения от людей, желающих участвовать в патрулировании днем и ночью. Также Развожаев предложил создать чат-бот, куда жители смогут сообщать о подозрительных людях и машинах.

Последние несколько дней в Севастополе неоднократно срабатывала система противовоздушной обороны. 20 августа штаб Черноморского флота РФ в Севастополе атаковал беспилотник.

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