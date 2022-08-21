Уральские националисты заставили травести-артиста и ветерана Чечни Бомбу Киберсиси извиниться за исполнение гимна России с радужным флагом

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Участники екатеринбургского ультраправого движения «Россия консервативная» заставили травести-артиста и ветерана Чечни Сергея Нечаева, выступающего под псевдонимом Бомба Киберсиси, извиниться за исполнение гимна РФ с радужным флагом.

Видео было опубликовано в группе движения во «ВКонтакте». Внимание на него обратило издание Itʼs my city. В ролике Нечаев говорит, что сожалеет о своем поступке. В это время человек в черном, практически не попавший в кадр, удерживает его за плечо.

«Я добровольно хочу принести извинения русским людям за оскорбление их национальных чувств. Я благодарен парням за то, что аргументированно донесли до меня понимание того, что такое поведение недопустимо. Я сожалею о своем поступке и больше такого не повторится», — сказал травести-артист.

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7 августа Сергей Нечаев в образе Бомбы Киберсиси исполнил гимн России в екатеринбургском ночном клубе Fame. В руках у него в был флаг ЛГБТ+. При этом Нечаев говорил, что исполнил гимн, чтобы показать свою поддержку государству. По словам артиста, он считает себя патриотом и не подумал, что люди могут воспринять его номер как неуважение.

После того как видео с номером Нечаева опубликовали в соцсетях, полиция составила на него протокол о нарушении использования госсимволов РФ (статья 17.10 КоАП РФ). Артисту грозит три тысячи рублей штрафа.

Подробнее о деле Нечаева

Ветеран Чечни, дрэг-квин Бомба Киберсиси исполнил в гей-клубе гимн России с радужным флагом в руках. Полиция составила на него протокол

Подробнее о деле Нечаева

Ветеран Чечни, дрэг-квин Бомба Киберсиси исполнил в гей-клубе гимн России с радужным флагом в руках. Полиция составила на него протокол