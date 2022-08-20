В России впервые с марта зарегистрировали более 40 тысяч случаев ковида за сутки
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В России за прошедшие сутки выявлено 40 010 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает штаб по борьбе с вирусом.
В последний раз такое количество заболевших фиксировалось в середине марта.
Максимальное число случаев по регионам выявлено в Москве (8259) и Санкт-Петербурге (4399).
Заболеваемость ковидом в России снова начала расти в середине июля. С тех пор количество ежедневных случаев увеличилось более чем в 10 раз. Бурятия 15 августа первым из российских регионов вернула масочный режим.
Максимальные значения заболеваемости в России были в начале февраля. Тогда в день регистрировалось до 200 тысяч случаев.