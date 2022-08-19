Роскомнадзор принял «меры понуждения» в отношении TikTok, Telegram и Zoom. Поисковики будут сообщать, что эти компании нарушают закон
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Роскомнадзор объявил о применении «мер понуждения» в отношении компаний TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest.
Ведомство обязало поисковые системы информировать пользователей, что эти иностранные сервисы нарушают российское законодательство.
По данным РКН, компании не соблюдают порядок удаления запрещенной информации, а также основные обязанности по федеральному закону «О деятельности иностранных лиц в сети „Интернет“ на территории РФ». Какого рода запрещенную информацию не удаляют сервисы, в ведомстве не уточнили.
«Принятые меры информирующего характера будут действовать до полного устранения иностранными компаниями нарушений российского законодательства», — отмечается в сообщении Роскомнадзора.
В июле Роскомнадзор обязал поисковики маркировать «Википедию» как нарушителя российского законодательства. Поводом к этому послужил отказ «Википедии» удалить статьи о войне в Украине, которые РКН посчитал «фейками». Аналогичные «меры понуждения» Роскомнадзор принимал в отношении сервисов Google и Twitch.
Ранее на этой неделе мессенджер Telegram оштрафовали на 11 миллионов рублей — за отказ удалить информацию о войне и за отказ удалить призывы к экстремизму.