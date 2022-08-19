Роскомнадзор принял «меры понуждения» в отношении TikTok, Telegram и Zoom. Поисковики будут сообщать, что эти компании нарушают закон

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Роскомнадзор объявил о применении «мер понуждения» в отношении компаний TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest.

Ведомство обязало поисковые системы информировать пользователей, что эти иностранные сервисы нарушают российское законодательство.

По данным РКН, компании не соблюдают порядок удаления запрещенной информации, а также основные обязанности по федеральному закону «О деятельности иностранных лиц в сети „Интернет“ на территории РФ». Какого рода запрещенную информацию не удаляют сервисы, в ведомстве не уточнили.

«Принятые меры информирующего характера будут действовать до полного устранения иностранными компаниями нарушений российского законодательства», — отмечается в сообщении Роскомнадзора.

В июле Роскомнадзор обязал поисковики маркировать «Википедию» как нарушителя российского законодательства. Поводом к этому послужил отказ «Википедии» удалить статьи о войне в Украине, которые РКН посчитал «фейками». Аналогичные «меры понуждения» Роскомнадзор принимал в отношении сервисов Google и Twitch.

Ранее на этой неделе мессенджер Telegram оштрафовали на 11 миллионов рублей — за отказ удалить информацию о войне и за отказ удалить призывы к экстремизму.

Читайте также

Российские власти пытаются заставить «Википедию» удалить статьи о вторжении в Украину. Самое время их прочесть Вот список материалов онлайн-энциклопедии, в которых война описана не так, как хочет Кремль

Читайте также

Российские власти пытаются заставить «Википедию» удалить статьи о вторжении в Украину. Самое время их прочесть Вот список материалов онлайн-энциклопедии, в которых война описана не так, как хочет Кремль