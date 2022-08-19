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Минпромторг разрабатывает новую модель импортозамещения в промышленности, которая предполагает перевод ряда отраслей на работу в «квазиплановом» режиме. Об этом пишет РБК со ссылкой на федерального чиновника и источник, знакомый с инициативой.

По словам собеседников издания, такой режим планируется распространить, например, на судо- и авиастроение, элементы фармацевтической промышленности и производство оборудования. Для них Минпромторг разработал «линейки продукции, в которых могут быть заключены долгосрочные контракты и где государство может создать „длинное плечо“ по спросу».

Минпромторг, рассказали собеседники РБК, еще до начала войны в Украине сформировал список сырья, материалов и комплектующих, а также средств производства, которые серийно не производятся в России и чье отсутствие критично для экономики. В этом перечне около 2000 наименований.

Предполагается, что государство проведет консультации с потребителями продукции, вошедшей в этот список, чтобы выяснить, готовы ли они ее покупать и в каком объеме, потом определит, кто готов ее производить площадки, а затем, если такие площадки найдутся, предложит им конкретные привилегии и льготы.

С финансовой точки зрения модель будет работать по принципам кластеров. Минпромторг и Минфин собрали набор преференций, таких как государственные гарантии, субсидирование процентных ставок, СПИК.

Новая схема не станет всеобъемлющим госпланом, подчеркивают источники. Власти, считают они, понимают, что он сейчас никому не нужен. Кроме того, введение полноценного госплана в принципе невозможно, так как он предполагает, что все средства производства принадлежат государству.

При этом собеседники РБК подчеркнули, что подобное «квазипланирование» в данный момент необходимо российским предприятиям, так как «иначе в нынешних условиях просто не начать производить».

После начала вторжения России в Украину многие иностранные компании объявили о приостановке работы в РФ или об уходе с российского рынка. Также из-за войны были введены санкции, в том числе запрещающие экспорт в Россию определенных категорий продукции и технологий.

На этом фоне правительство РФ разрешило ввозить в страну товары в рамках параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя. В список товаров, которые подпадают под параллельный импорт, входят, в числе прочего, телефоны, компьютеры, автомобили и другие товары производителей, ушедших из России. Список корректируется, например, в августе Ассоциация компаний розничной торговли попросила добавить в него алкоголь.

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