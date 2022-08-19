МИД Литвы предложил аннулировать все уже выданные россиянам шенгенские визы

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Странам ЕС необходимо аннулировать все ранее выданные россиянам многократные шенгенские визы. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в своей колонке для Politico.

Ландсбергис, ранее призывавший прекратить выдачу новых виз на уровне ЕС, подчеркнул, что этого будет недостаточно, так как многие россияне уже имеют на руках многолетние визы и смогут продолжить ездить по ним в Европу.

«Это значит, что даже без выдачи новых виз значительному числу туристов все равно будет доступна возможность наслаждаться европейским стилем жизни, который, по мнению властей России и Беларуси, следует презирать и даже бороться с ним», — заявил Ландсбергис.

При этом министр подчеркнул, что Евросоюзу стоит продолжать принимать тех, кто «ищет убежища, а не каникулы в Европе».

Власти Литвы, наряду с правительствами Эстонии и Латвии наиболее активно призывают Евросоюз прекратить выдачу виз россиянам.

Вопрос о прекращении выдачи виз будет рассматриваться на встрече глав МИД стран ЕС в конце августа в Праге.

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