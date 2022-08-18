Сотрудникам «Мосводоканала» в самопровозглашенной ЛНР начали платить зарплату. Они жаловались Путину, что их обманули

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Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что со всеми сотрудниками «Мосводоканала», которые отправились работать в самопровозглашенную Луганскую народную республику, были заключены трудовые договоры. Об этом омбудсмен написала в своем телеграм-канале.

Москалькова заявила, что работникам была выплачена зарплата, а «уполномоченная по правам человека» в ЛНР Виктория Сердюкова подтвердила, что «инцидент исчерпан, люди удовлетворены».

Москалькова заявила, что сотрудники «Мосводоканала» внесли неоценимый вклад в восстановление инфраструктуры самопровозглашенной ЛНР, а также отметила, что «граждане, проживающие на этой территории, просят передать специалистам слова благодарности».

12 августа издание Ura.ru опубликовало видеообращение к президенту РФ группы сотрудников «Мосводоканала», поехавших в город Счастье на территории самопровозглашенной ЛНР. Участники обращения заявили, что работают без трудовых договоров и не получают зарплату. «Принимая решение приехать на восстановление ЛНР, мы даже не подозревали, что можем быть обмануты», — заявил один из работников.

Летом 2022 года в разных регионах России начали набирать персонал для работы на оккупированных территориях Украины. Россиянам, командированным в Донбасс, пообещали платить зарплату в двойном размере.