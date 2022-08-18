Из Запорожской области выдворили директора ПНИ за «дискредитацию» российских властей

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Бывшего директора Михайловского психоневрологического интерната Виталия Пономаренко выдворили из Запорожской области. Об этом сообщает пророссийский телеграм-канал «ЗаTV», опубликовавший видео выдворения.

Как утверждается, Пономаренко препятствовал нормальной работе ПНИ, запугивал сотрудников, запрещал им получать гуманитарную и финансовую помощь от России, «осуществлял деятельность по дискредитации органов власти РФ, пропагандировал ведение террористической деятельности и поддержку военных сил киевского режима».

На видео «ЗаTV» запечатлен мужчина в балаклаве и камуфляжной форме, зачитывающий Пономаренко документ о выдворении. Затем военный командует ему, указывая направление: «Туда». Пономаренко молча разворачивается и уходит по шоссе.

15 июля Евгений Балицкий, называющий себя главой военно-гражданской администрации оккупированной Запорожской области, опубликовал указ о запрете экстремистской деятельности в регионе. По нее, в частности, подпадает воспрепятствование работе органов власти, предприятий, образовательных и медицинских учреждений, дискредитация внешней политики и органов власти РФ и местной администрации.

С начала марта значительная часть Запорожской области находится под контролем российских войск. Представители «новой администрации» региона анонсировали референдум о вхождении области в состав России.