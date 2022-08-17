В Казани пришли с обысками к семерым журналистам, которые сотрудничали с независимыми изданиями

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В Казани у журналистов, сотрудничающих с независимыми изданиями, прошли обыски. Об этом сообщает местное издание «Татар-информ» (входит в государственный холдинг «Татмедиа»), не указывая источников информации.

Имена журналистов в статье издания не называются. Указывается, что они сотрудничали с изданиями «Вечерняя Казань», «Татполит», «Новая газета. Европа» и (проект татаро-башкирской службы ).

пишет, что с обысками пришли к Марине Юдкевич, Алии Сабировой, Эльзе Набиуллиной, Айсылу Кадыровой и Неле Биктимировой. «Idel.Реалии» сообщил о визите полиции к социологу и колумнисту издания Искандеру Ясавееву. Его после обыска увезли в Следственный комитет на допрос. «Idel.Реалии» считает, что обыск у Ясавеева может быть связан с его колонками.

По информации «Татар-информ», причина обысков — дело «об оправдании терроризма и насилия в отношении представителей власти». Кроме того, утверждает издание, полиция проверяет журналистов по статье о «фейках» про российскую армию (статья 207.3 УК РФ).

Журналистка Нина Агишева опубликовала в своем сообщение Айсылу Кадыровой, где приводятся цитаты из постановления об обыске. В нем говорится, что следствие подозревает Кадырову в причастности к делу о публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Его возбудили из-за ролика «Краска и будка для посла России в Польше» на ютьюб-канале «Объектив-ТВ». Видео посвящено .

По версии следствия, ролик содержит «высказывания, направленные на оправдание действия, связанного с насилием», а опубликовали его неустановленные журналисты «Idel.Реалии». По словам Кадыровой, она впервые слышит про «Объектив-ТВ».