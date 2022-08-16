Роспотребнадзор рекомендовал ввести масочный режим в регионах, где много заболевших ковидом
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Роспотребнадзор рекомендовал регионам РФ с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 ввести ношение масок в общественных местах и на транспорте, сообщает пресс-служба ведомства.
«В субъектах РФ, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч населения, целесообразно рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы)», — заявили в Роспотребнадзоре.
Эпидемическая ситуация по COVID-19 в России характеризуется продолжающимся ростом числа выявленных случаев… 48,6% выявленных случаев приходится на три региона — Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.
В России с начала августа начался рост заболеваемости COVID-19. С 10 августа, по данным федерального оперативного штаба по коронавирусу, в стране ежедневно регистрируют больше 20 тысяч новых случаев.
15 августа Бурятия первой среди российских регионов ввела масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19.