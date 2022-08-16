На редакцию «Новой рассказ-газеты» составили протокол о «дискредитации» российской армии

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На редакцию журнала «Новая рассказ-газета» составили протокол о «дискредитации» российской армии (статья 20.3.3 КоАП РФ). Об этом сообщает «Новая газета. Европа».

Роскомнадзор счел «дискредитацией» материалы Александра Минкина, Андрея Колесникова и Кирилла Фокина, которые были опубликованы в первом печатном номере журнала и на сайте издания. При этом, отмечает «Новая газета. Европа», ни в одном из материалов не упоминается война с Украиной, Вооруженные силы РФ, Росгвардия или ФСБ.

«Чиновник по фамилии Вагнер написал письмо замминистра МВД Горовому — с просьбой возбудить административное производство. Сказано — сделано. Письмо покатилось вниз по наклонной и принято под козырек в УВД по ЦАО Москвы», — рассказали в «Новой рассказ-газете».

В УВД руководству журнала сообщили, что к обращению Вагнера были приложены три «экспресс-заключения» анонимных авторов. Они выявили в материалах издания «наличие лингвистических и психологических признаков речевой дискредитации действий властных структур Российской Федерации, направленных на проведение спецоперации на Украине».

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«Новая газета» объявила о приостановке деятельности в конце марта. Это случилось после того, как Роскомнадзор вынес изданию предупреждение за упоминание «иностранного агента» без маркировки. Предупреждение было уже вторым, из-за чего «Новой газете» грозил отзыв лицензии СМИ.

В середине июля редакция «Новой газеты» запустила журнал «Новая рассказ-газета». 24 июля издание сообщило, что сайт журнала был заблокирован по требованию Генпрокуратуры РФ из-за «дискредитации» российской армии.

О приостановке работы «Новой газеты»

«Давайте вы нам все-таки некролог писать не будете» «Новая газета» до последнего пыталась освещать войну в условиях цензуры — но в итоге все-таки приостановила работу. Вот что говорят ее сотрудники

О приостановке работы «Новой газеты»

«Давайте вы нам все-таки некролог писать не будете» «Новая газета» до последнего пыталась освещать войну в условиях цензуры — но в итоге все-таки приостановила работу. Вот что говорят ее сотрудники