В России завели девять уголовных и 51 административное дело на противников власти перед сентябрьскими выборами

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Перед сентябрьскими выборами в России завели девять уголовных и 51 административное дело на независимых кандидатов и тех, кого власти рассматривают в качестве потенциальных оппонентов на выборах. Об этом сообщает проект «Сетевые свободы».

Всего участники проекта насчитали 85 эпизодов административного и уголовного преследования. 53 из них — в Москве. С преследованием либо со снятием с выборов или отказом в регистрации столкнулись 64 человека, в том числе 35 действующих депутатов в 12 регионах России. 47 человек лишены права избираться.

Как отмечают «Сетевые свободы», «универсальный способ нейтрализовать кандидата» — это обвинения в связях с Алексеем Навальным либо штраф или арест по статье о публичной демонстрации запрещенной символики, такой как символика «Умного голосования».

Выборы 2022 года в России пройдут в единый день голосования 11 сентября. В 15 регионах состоятся губернаторские выборы, в шести — выборы депутатов законодательных собраний. Кроме того, пройдут выборы в городские советы, а также в советы депутатов в муниципальных округах Москвы.

После начала войны с Украиной почти все оппозиционные лидеры в России или уехали из страны, или были арестованы. В середине июля суд арестовал , обвиняемого в распространении «фейков» о российской армии.

Как готовятся к выборам в Москве

Всех неугодных обилетить «Медуза» рассказывает, как Кремль и мэрия Москвы готовятся к сентябрьским муниципальным выборам. На них не пустят даже «умеренных» и «конструктивных» оппозиционеров

Как готовятся к выборам в Москве

Всех неугодных обилетить «Медуза» рассказывает, как Кремль и мэрия Москвы готовятся к сентябрьским муниципальным выборам. На них не пустят даже «умеренных» и «конструктивных» оппозиционеров