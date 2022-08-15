В России завели девять уголовных и 51 административное дело на противников власти перед сентябрьскими выборами
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Перед сентябрьскими выборами в России завели девять уголовных и 51 административное дело на независимых кандидатов и тех, кого власти рассматривают в качестве потенциальных оппонентов на выборах. Об этом сообщает проект «Сетевые свободы».
Всего участники проекта насчитали 85 эпизодов административного и уголовного преследования. 53 из них — в Москве. С преследованием либо со снятием с выборов или отказом в регистрации столкнулись 64 человека, в том числе 35 действующих депутатов в 12 регионах России. 47 человек лишены права избираться.
Как отмечают «Сетевые свободы», «универсальный способ нейтрализовать кандидата» — это обвинения в связях с Алексеем Навальным либо штраф или арест по статье о публичной демонстрации запрещенной символики, такой как символика «Умного голосования».
Выборы 2022 года в России пройдут в единый день голосования 11 сентября. В 15 регионах состоятся губернаторские выборы, в шести — выборы депутатов законодательных собраний. Кроме того, пройдут выборы в городские советы, а также в советы депутатов в муниципальных округах Москвы.
После начала войны с Украиной почти все оппозиционные лидеры в России или уехали из страны, или были арестованы. В середине июля суд арестовал Илью Яшина, обвиняемого в распространении «фейков» о российской армии.