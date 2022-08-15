В мэрии Москвы ожидают падения городской экономики на 3-4% по итогам года
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Власти Москвы прогнозируют снижение валового регионального продукта столицы на 3–4% в 2022 году, сообщает РБК за ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики Владимира Ефимова.
Основные причины снижения — замедление ряда отраслей экономики в марте—июне и начале июля, сказал он. Речь, в первую очередь, идет об автомобилестроении и связанным с ними отраслях, где, по словам Ефимова, «произошла практически полная остановка», а также о металлургии.
Остальные отрасли в целом чувствуют себя уверенно. Более того, по многим мы видим существенный рост — по производству, по загруженности. Тем не менее негативные факторы все равно повлияют на экономический рост. Плюс высокая инфляция.
Однако спад, ожидают в мэрии Москвы, не будет длительным. Уже в 2023 году экономика вернется к росту — от 3% до 5%.
По прогнозам, составленным до начала вторжения России в Украину, экономика Москвы в 2022 году должна была вырасти на 3%.
Инфляция в Москве в июле, по данным Росстата, составляла 15,5% в годовом выражении.
Бюджет Москвы на 2022 год был сверстан с дефицитом в 372 миллиарда рублей. С учетом сокращения экономики дефицит будет еще больше.
После начала войны сотни иностранных компаний объявили о приостановке работы в РФ или уходе с российского рынка. В частности, автоконцерн Renault, которому принадлежал автозавод в Москве, передал свои активы государственным структурам за символическую плату. На заводе, как объявили власти Москвы, собираются в будущем производить автомобили под возрожденной маркой «Москвич».