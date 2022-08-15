Омбудсмен Татьяна Москалькова попросила Генпрокуратуру проверить жалобы рабочих «Мосводоканала», поехавших на работу в ЛНР

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Генеральную прокуратуру проверить жалобы работников «Мосводоканала», поехавших в Донбасс.

«Направила обращение в Генпрокуратуру России с просьбой провести все необходимые проверки и при необходимости принять меры по восстановлению прав работников», — сообщается в телеграм-канале Москальковой.

12 августа издание Ura.ru опубликовало видеообращение группы сотрудников «Мосводоканала», поехавших в город Счастье самопровозглашенной ЛНР, к президенту России Владимиру Путину. Авторы обращения заявили, что работают без трудовых договоров и не получают оговоренную зарплату.

«Принимая решение приехать на восстановление ЛНР, мы даже не подозревали, что можем быть обмануты, учитывая какое внимание общественности привлечено к данной проблеме. Работаем без трудового договора. Наши требования не были удовлетворены. Просим вашего содействия», — заявил в видео один из работников.

Летом 2022 года в разных регионах России начали набирать персонал для работы на оккупированных территориях Украины (в том числе туда отправляли врачей, учителей и строителей). Россиянам, командированным в Донбасс, пообещали платить зарплату в двойном размере.

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