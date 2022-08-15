Минпромторг РФ предложил заменить второго пилота в самолетах искусственным интеллектом
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Министерство промышленности и торговли РФ объявило конкурс на разработку до 2024 года технологии, позволяющей заменить второго пилота в самолетах на виртуального. 9 августа извещение о конкурсе стоимостью 2,9 миллиарда рублей появилось на сайте госзакупок, внимание на него обратили «Ведомости».
Министерство прогнозирует, что за счет использования искусственного интеллекта в авиации уже в 2030-е годы коммерческими воздушными судами сможет управлять один член экипажа. «Это, с одной стороны, позволит существенно снизить стоимость эксплуатации воздушных судов, а с другой стороны, потребует проведения мероприятий, исключающих существенное увеличение нагрузки на единственного пилота», — сказано в материалах закупки.
Чтобы «снизить нагрузки на пилота перспективного воздушного судна», министерство предлагает:
- модернизировать информационно-управляющее поле кабины экипажа «с использованием визуальных, тактильных и звуковых человеко-машинных интерфейсов»;
- разработать технический облик виртуального второго пилота;
- интегрировать самолет с такой технологией в систему управления воздушным движением за счет «перспективных средств связи, навигации и наблюдения, а также обеспечения кибербезопасности бортового оборудования».
«Ведомости» указали, что в материалах закупки не указана модель самолета, в котором планируют использовать технологию виртуального второго пилота. В категорию коммерческих воздушных судов входят и грузовые, и пассажирские самолеты.
Пока ни у какой компании нет коммерческого образца самолета с виртуальным вторым пилотом, сказал «Ведомостям» директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Главред портала Avia.ru Роман Гусаров считает инициативу Минпромторга «более чем своевременной» в связи с планами массового производства самолета МС-21, где виртуальный второй пилот может быть внедрен.
Международные правила безопасности полетов предусматривают, что в кабине пилота должны находиться не менее двух человек, отметил руководитель практики авиации и финансирования активов BGP Litigation Владислав Риков. Чтобы внедрить виртуального второго пилота, говорит он, потребуется изменить Федеральные авиационные правила и иные документы.
Заслуженный летчик-испытатель Александр Гарнаев, напротив, считает идею внедрения этой технологии «абсурдной». Сейчас есть много типов пассажирских самолетов, которые сконструированы под управление одним пилотом, объясняет он, например, Eclipse 500 и семейство Cessna 525. «Обсуждать преимущества виртуального второго пилота для эксплуатации лайнеров, изначально скомпонованных под двухчленный летный экипаж, — это то же самое, что рассуждать о преимуществах виртуального секса в одиночку», — говорит он.