Минпромторг РФ предложил заменить второго пилота в самолетах искусственным интеллектом

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Министерство промышленности и торговли РФ объявило конкурс на разработку до 2024 года технологии, позволяющей заменить второго пилота в самолетах на виртуального. 9 августа извещение о конкурсе стоимостью 2,9 миллиарда рублей появилось на сайте госзакупок, внимание на него обратили «Ведомости».

Министерство прогнозирует, что за счет использования искусственного интеллекта в авиации уже в 2030-е годы коммерческими воздушными судами сможет управлять один член экипажа. «Это, с одной стороны, позволит существенно снизить стоимость эксплуатации воздушных судов, а с другой стороны, потребует проведения мероприятий, исключающих существенное увеличение нагрузки на единственного пилота», — сказано в материалах закупки.

Чтобы «снизить нагрузки на пилота перспективного воздушного судна», министерство предлагает:

модернизировать информационно-управляющее поле кабины экипажа «с использованием визуальных, тактильных и звуковых человеко-машинных интерфейсов»;

разработать технический облик виртуального второго пилота;

интегрировать самолет с такой технологией в систему управления воздушным движением за счет «перспективных средств связи, навигации и наблюдения, а также обеспечения кибербезопасности бортового оборудования».

«Ведомости» указали, что в материалах закупки не указана модель самолета, в котором планируют использовать технологию виртуального второго пилота. В категорию коммерческих воздушных судов входят и грузовые, и пассажирские самолеты.

Пока ни у какой компании нет коммерческого образца самолета с виртуальным вторым пилотом, сказал «Ведомостям» директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Главред портала Avia.ru Роман Гусаров считает инициативу Минпромторга «более чем своевременной» в связи с планами массового производства самолета , где виртуальный второй пилот может быть внедрен.

Международные правила безопасности полетов предусматривают, что в кабине пилота должны находиться не менее двух человек, отметил руководитель практики авиации и финансирования активов BGP Litigation Владислав Риков. Чтобы внедрить виртуального второго пилота, говорит он, потребуется изменить Федеральные авиационные правила и иные документы.

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