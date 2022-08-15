ФБР стало чаще получать угрозы после обыска в доме Трампа

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Американские спецслужбы зафиксировали, что в США стали чаще угрожать сотрудникам правоохранительных и судебных органов, а также представителям исполнительной власти после того, как в доме бывшего президента Дональда Трампа провели обыск.

Как сообщает телеканал Fox News, об этом сказано в сводке Федерального бюро расследований (ФБР) и министерства внутренней безопасности (МВБ), направленной другим ведомствам.

В течение нескольких дней после обыска, утверждает Fox News, сотрудники правоохранительных органов стали чаще получать заявления о расправе, в одном случае у штаб-квартиры ФБР пригрозили оставить .

Кроме того, в соцсетях стали чаще призывать к «гражданской войне» и «вооруженному восстанию», говорится в сводке ФБР и МВБ. Многие угрозы при этом содержат утверждения, что итоги президентских выборов 2020 года сфальсифицировали.

8 августа ФБР США провело обыск в поместье 45-го президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. По данным Politico, обыск провели по делу о воспрепятствовании правосудию и возможном нарушении закона о шпионаже. ФБР в ходе обыска изъяло из дома Трампа 11 комплектов секретных документов, бывший президент потребовал их вернуть.

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