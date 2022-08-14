Участники конфликта в Донбассе заявили, что Игоря Стрелкова задержали при попытке попасть на фронт. Стрелков ответил: «В КПЗ не был и не планирую»

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Игорь Стрелков (настоящая фамилия — Гиркин), который в 2014 году руководил войсками самопровозглашенной ДНР, отрицает, что его задержали при попытке попасть на фронт. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«В КПЗ не был и не планирую. На фронте я рано или поздно буду непременно (эта война, как я и предупреждал заранее, будет долгой и тяжелой). Но не прямо сейчас», — заявил Игорь Стрелков.

О том, что Стрелкова задержали, 13 августа сообщили участники конфликта в Донбассе в 2014 году. Бывший полевой командир Игорь Безлер опубликовал фотографию мужчины, похожего на Стрелкова (но без усов), и заявил, что «потерялся мальчик 1970 года рождения», который «откликается на имена Игорь, Сергей и минимум на три фамилии».

Александр Жучковский, которого называют «координатором добровольцев Донбасса», заявил, что «Игорь Стрелков действительно пытался попасть на фронт, но был задержан в Крыму».

Расследователь Христо Грозев написал в твиттере, что, по его мнению, данные о задержании Стрелкова «вполне могут быть кампанией по дискредитации, организованной его бывшими боссами».

Игорь Стрелков — бывший офицер ФСБ. С апреля 2014 года он командовал пророссийскими боевыми подразделениями на востоке Украины, участвовал в захвате Славянска. С мая по август 2014 года занимал пост министра обороны самопровозглашенной ДНР. В интервью газете «Завтра» Стрелков говорили, что «спусковой крючок войны» нажал именно он. После отставки он начал критиковать нынешнее руководство самопровозглашенных республик Донбасса, а также военное руководство России.

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