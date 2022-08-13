На Каховской ГЭС из-за обстрелов аварийно отключили одну из турбин
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Каховская гидроэлектростанция, расположенная в оккупированной российскими войсками Херсонской области Украины, работает в аварийном режиме из-за постоянных обстрелов. Об этом заявил заместитель директора ГЭС Арсений Зеленский.
По его утверждению, одна турбина Каховской ГЭС была отключена после ракетных ударов со стороны ВСУ и сейчас станция вырабатывает около 115 мегаватт электроэнергии.
«При проблемах с плотиной Каховской ГЭС будут большие неприятности на Запорожской АЭС. [Это] может привести к развитию ядерной катастрофы», — цитирует заявление Зеленского ТАСС.
В ночь на 13 августа ВСУ заявили об ударе по мосту в районе Каховской ГЭС и выведении его из строя. Этот мост — одна из трех переправ через Днепр в Херсонской области.
Днем в субботу представители подконтрольных России властей Запорожской области вновь обвинили ВСУ в обстреле Запорожской АЭС. Украинская сторона утверждает, что район вокруг станции обстреливают российские военные.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.