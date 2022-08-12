ЦБ РФ спрогнозировал, что в 2025 году экономика вернется к «потенциальным темпам роста»

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Банк России опубликовал уточненный прогноз динамики основных экономических показателей российской экономики в 2022-2025 годах.

Согласно базовому сценарию ЦБ, в 2022 году и в течение большей части 2023 года российская экономика будет сокращаться, «подстраиваясь к изменившимся внешним условиям».

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По итогам 2022 года, прогнозирует регулятор, ВВП сократится на 4–6%. В 2023-м снижение составит 1–4%. При этом в четвертом квартале 2023 года экономика вырастет на 1,0–2,5%, говорится в прогнозе, а 2024 году «восстановительный рост» продолжится. «В 2025 году экономика вернется к потенциальным темпам роста в 1,5–2,5%», — считает ЦБ.

Также, согласно базовому сценарию, в 2023 году будет 6,5–8,5%, а в 2024 году — 6,0–7,0% годовых, а в 2025 году снизится до 5–6% годовых.

Банк России приводит также прогноз цен на нефть и газ. Российский сорт нефти , по прогнозу регулятора, будет в среднем стоить 80 долларов за баррель в 2022 году, 70 долларов в 2023 году, 60 долларов — в 2024 году и 55 долларов за баррель в 2025 году. Банк России также ожидает сохранения цен на газ «на повышенных уровнях» до конца 2022 года и постепенную их корректировку в дальнейшем.

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