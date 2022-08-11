В Красноярском крае пропали два вертолета, летевшие на плато Путорана. Через час пилоты вновь вышли на связь

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Обновлено. Пропавшие под Норильском вертолеты вновь вышли на связь, сообщает ТАСС. Источник агентства заявил, что пилоты могли отключить транспондеры, отвечающие за «видимость» судна для диспетчеров.

Два частных вертолета Robinson перестали выходить на связь 11 августа в Красноярском крае — оба они следовали из Норильска в Путоранский заповедник, сообщает РИА Новости.

По сведениям «Интерфакса», оба вертолета принадлежат одной и той же местной компании. На их поиски вылетел Ми-8.

На борту пропавших вертолетов находились туристы, сообщил источник ТАСС.