ВЦИОМ: 13% опрошенных россиян воспитывают детей «подзатыльниками», еще 7% — «ремнем»
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Государственный ВЦИОМ представил результаты опроса о том, как жители России воспитывают своих детей.
Социологи спросили у родителей совершеннолетних и несовершеннолетних детей, какие методы воспитания они используют или использовали при воспитании. Респонденты могли дать несколько вариантов ответа. Вот как они ответили:
- 76% дают наставления и нравоучения;
- 31% ограничивают просмотр телевизора, использование гаджетов и прогулки;
- 19% ставят в угол в качестве наказания;
- 13% используют телесные наказания в виде шлепков, щелчков и подзатыльников;
- 8% лишают карманных денег;
- 7% наказывают ремнем.
Опрошенные также рассказали, как их воспитывали родители. 62% сказали о нравоучениях, 30% — что их ставили в угол, 27% ограничивали прогулки, использование гаджетов и просмотр телевизора. О наказании ремнем заявил 21% опрошенных, о шлепках, щелчках и подзатыльниках — 20%. Кроме того, 11% респондентов сказали, что их лишали карманных денег.
Мужчин и женщин в детстве воспитывали по-разному, по-видимому, к мальчикам относились более строго, к ним чаще применялись все перечисленные методы, но, прежде всего, наказание ремнем (в 2 раза чаще), лишение карманных денег (в 2 раза чаще), постановка в угол (в 1,3 раза чаще) и шлепки (в 1,2 раза чаще). При этом будучи родителями и отцы, и матери используют примерно одинаковые методы воспитания, а женщины даже чаще прибегают к шлепкам и подзатыльникам (14% против 11%).