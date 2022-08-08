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Государственный ВЦИОМ представил результаты о том, как жители России воспитывают своих детей.

Социологи спросили у родителей совершеннолетних и несовершеннолетних детей, какие методы воспитания они используют или использовали при воспитании. Респонденты могли дать несколько вариантов ответа. Вот как они ответили:

76% дают наставления и нравоучения;

31% ограничивают просмотр телевизора, использование гаджетов и прогулки;

19% ставят в угол в качестве наказания;

13% используют телесные наказания в виде шлепков, щелчков и подзатыльников;

8% лишают карманных денег;

7% наказывают ремнем.

Опрошенные также рассказали, как их воспитывали родители. 62% сказали о нравоучениях, 30% — что их ставили в угол, 27% ограничивали прогулки, использование гаджетов и просмотр телевизора. О наказании ремнем заявил 21% опрошенных, о шлепках, щелчках и подзатыльниках — 20%. Кроме того, 11% респондентов сказали, что их лишали карманных денег.

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