Суд в Чернигове приговорил к 10 годам российского танкиста, обвиняемого в обстреле многоэтажки

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Деснянский районный суд Чернигова приговорил российского танкиста, старшего сержанта Михаила Куликова к 10 годам лишения свободы по делу об обстреле многоэтажного дома на окраине города. Об этом сообщают украинские издания «Суспiльне» и «Ґрати».

Куликова признали виновным в нарушении законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины). Его также обязали обязали компенсировать судебные издержки в размере 26600 гривен (около 720 долларов США).

Ранее прокуратура просила приговорить российского военнослужащего к 10,5 года лишения свободы.

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Куликов — наводчик танка из 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 41-общевойсковой армии РФ. 26 февраля он попал в плен к украинским военным. В Украине его обвинили в обстреле жилого дома по улице Рапопорта в Чернигове.

Выстрелом из танка, пишет «Суспильне» со ссылкой на позицию следствия, Куликов повредил квартиру на десятом этаже. О пострадавших в результате обстрела не сообщается. Во время допроса в суде Куликов признал вину. Он заявил, что выполнял приказ, но понимал, что стреляет по жилому дому.

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