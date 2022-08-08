СБУ заявила, что задержала «киллеров ГРУ», которые планировали убийство руководителей Минобороны Украины

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В Украине предотвратили серию заказных убийств высокопоставленных представителей военно-политического руководства страны, а также общественных деятелей. Об этом говорится в пресс-релизе Службы безопасности Украины.

Украинские спецслужбы «обезвредили» диверсионно-разведывательную группу , которая готовила убийства министра обороны Украины Алексея Резникова, руководителя Главного управления разведки страны Кирилла Буданова, а также известного украинского активиста. Его имя не называется.

Как утверждает СБУ, за убийство каждого из них «российские кураторы» обещали вознаграждение в размере 100-150 тысяч долларов США. По данным источников «Страны.ua», активист из пресс-релиза СБУ — бывший лидер «Азова» Сергей Коротких (позывной «Боцман»).

Задержание «киллеров ГРУ» Служба безпеки України

По данным украинских спецслужб, в группу входил житель Луганска, воевавший в одном из подразделений ЛНР. Он, как утверждается, «используя свои связи среди криминальных кругов», искал киллера для заказных убийств.

С этим человеком, как установили в СБУ, связался житель Киева, согласившийся за пять тысяч долларов США убить украинского военного, который, по версии российской стороны, был причастен «к физической расправе над российскими военнопленными». «Это убийство должно было стать „тестовым испытанием“ перед выполнением основных заданий», — говорится в сообщении СБУ.

Убийство глав оборонных ведомств житель Луганска решил совершить сам. Для этого он приехал на территорию Украины из Беларуси.

Сотрудники СБУ зафиксировали его прибытие в Волынскую область через контрольно-пропускной пункт «Доманово» и встречу с сообщником. После этого оба были задержаны в Ковеле, Волынская область. Власти Украины сообщили задержанным о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, и умышленном убийстве. Их собираются арестовать.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

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