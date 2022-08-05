Министр сельского хозяйства РФ предупредил, что из-за проблем с урожаем Россия может экспортировать меньше зерна

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Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что в этом году в России собрали меньше урожая, чем в 2021 году, а уборочную кампанию сдерживают дожди в некоторых регионах. Об этом, как пишет «Интерфакс», Патрушев сообщил на заседании оперативного штаба Минсельхоза Башкортостана.

В совокупности все это создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 миллионов тонн. Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 миллионов тонн (в ) нам придется пересмотреть. А это может негативно отразиться и на мировом рынке зерновых.

В начале лета президент РФ Владимир Путин говорил, что у России нет проблем с уборкой урожая и, скорее всего, страна сможет поставить на мировые рынки 50 миллионов тонн зерна. «Урожай у нас намечается хороший. Бог даст, все будет нормально», — говорил Путин 24 июня.

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5 августа «Коммерсант» сообщил, что Минсельхоз РФ призвал регионы готовиться к возможному запрету импорта семян из стран Евросоюза и США. Ведомство может запретить ввоз семян в ответ на санкции. В Минсельхозе заявили, что собираются квотировать импорт семян, пишет «Интерфакс». «Коммерсант» указывает, что из-за рубежа завозится до 97% семян сахарной свеклы, до 77% подсолнечника, до 50% кукурузы, до 30% картофеля.

Россия наряду с Украиной является одним из крупнейших экспортеров зерна в мире. Экспорт из Украины остановили после российского вторжения, после чего ООН предупредила об угрозе мирового продовольственного кризиса. В июле Россия и Украина при участии ООН и Турции договорились возобновить экспорт украинского зерна через порты на Черном море. В начале августа из украинских портов вышли первые суда с продовольствием.

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