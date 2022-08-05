Израиль нанес удары по сектору Газа. Убит один из командиров «Исламского джихада»

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Армия обороны Израиля 5 августа объявила о начале операции «Рассвет», в ходе которой нанесла серию ударов по объектам в секторе Газа. В результате одного из них погиб командир «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари. Кроме него погибли еще восемь человек и 40 получили ранения, заявили в министерстве здравоохранения правительства ХАМАСа, который контролирует сектор Газа.

По данным The Times of Israel, военные поразили шесть объектов в секторе Газа с помощью боевых самолетов и беспилотных летательных аппаратов. Издание также отмечает, что операция направлена против «Исламского джихада», и власти Израиля рассчитывают, что ХАМАС не вступит в этот конфликт.

Израильские военные ожидают ответных ударов, поэтому в районах у линии разделения с сектором Газа введен режим чрезвычайного положения, а мирным жителями рекомендовали оставаться рядом с укрытиями. Помимо этого была развернута система ПВО «Железный купол», пишет The Jerusalem Post.

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