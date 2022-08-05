АТОР: Болгария приостановила выдачу туристических виз россиянам

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Болгария на неопределенный срок приостановила выдачу россиянам туристических виз, а также виз для владельцев недвижимости. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Консульство объяснило приостановку приема документов «сложившейся чрезвычайной ситуацией», пишет АТОР. Власти Болгарии официально о таком решении не сообщали.

Ранее 5 августа министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии.

После этого премьер-министр технического правительства страны Гылыб Донев заявил, что работа консульства Болгарии в Санкт-Петербурге теперь поставлена под вопрос. Он также добавил, что правительство страны ищет способ решить эту проблему, пишет ТАСС со ссылкой на болгарский телеканал.

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В конце июня министерство иностранных дел Болгарии решило сократить численность российских сотрудников дипломатических представительств в стране до 23 дипломатов и 25 сотрудников технического персонала. Тогда же МИД Болгарии передал российскому послу список 70 человек, которым было предписано покинуть страну до 3 июля.

Подробнее об очередях на получение визы

Власти России недавно сняли ограничения на выезд из страны. Но в Европу все равно очень трудно попасть: чтобы получить визу, нужно простоять в очереди несколько месяцев

Подробнее об очередях на получение визы

Власти России недавно сняли ограничения на выезд из страны. Но в Европу все равно очень трудно попасть: чтобы получить визу, нужно простоять в очереди несколько месяцев