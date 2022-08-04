Минюст предложил не наказывать за ведение бизнеса без регистрации

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Министерство юстиции России подготовило законопроект, который предусматривает либерализацию уголовного законодательства для бизнесменов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минюст предлагает отменить наказание за предпринимательскую деятельность без регистрации, а также увеличить («с учетом уровня инфляции») размеры нанесенного ущерба или полученного дохода, с которых наступает уголовная ответственность.

Также предлагается признать утратившими силу несколько уголовных статьей или их частей. Речь идет, в частности, о нормах, которые касаются внесения заведомо ложных сведений в некоторые документы, незаконного использования чужого товарного знака и злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг.

«Проект федерального закона направлен на полную или частичную декриминализацию отдельных деяний в сфере предпринимательской деятельности, за совершение которых не установлено наказание в виде лишения свободы или данное наказание не назначалось», — заявил Минюст.

В начале марта, вскоре после введения санкций в отношении России из-за ее вторжения в Украину, президент РФ Владимир Путин заявил, что «выходом» из ситуации должна стать «максимальная экономическая свобода для людей, которые занимаются бизнесом».

Впоследствии российские власти одобрили ряд мер по поддержке бизнеса в условиях санкций.