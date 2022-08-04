МИД потребовал, чтобы сотрудница консульства Норвегии Элисабет Эллингсен уехала из России. Она говорила, что «ненавидит русских»

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Министерство иностранных дел РФ потребовало, чтобы сотрудница консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен покинула Россию.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в министерство вызвали посла Норвегии Руне Ресаланда. Ему заявили «решительный протест в связи с недопустимым поведением» Эллингсен в одном из отелей Мурманска 6 июля, когда она «позволила себе оскорбительные русофобские высказывания».

Отметили, что заявление МИД Норвегии с выражением сожаления по поводу этого возмутительного инцидента принято нами к сведению. Вместе с тем подчеркнули, что после произошедшего пребывание Эллингсен на территории Российской Федерации невозможно .

30 июля Mash опубликовал видео, где женщина кричит на работников неназванного отеля в Мурманске, нецензурно общается с ними и среди прочего говорит, что «ненавидит русских». Mash утверждал, что на запись попала Элисабет Эллингсен, которая с 2019 года работает в консульстве Норвегии в Мурманске консулом по административным вопросам.

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