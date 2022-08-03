Попавшим под санкции госкомпаниям разрешили скрывать данные о закупках. В результате их не видит даже Минфин

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Закрытие части данных о закупках российских государственных компаний исказило статистику, так как теперь всех сведений об этом не видит даже министерство финансов, пишет «Коммерсант».

В начале марта правительство России разрешило госкомпаниям, которые попали под санкции, не размещать информацию о своих закупках в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок.

В результате отчет Минфина о госзакупках в первом полугодии 2022 года показал спад объема закупок государственных акционерных обществ на 53% (с 11,5 до 5,5 триллиона рублей) по сравнению с первым полугодием 2021 года. При этом число договоров за тот же срок изменилось незначительно (с 806 до 790 тысяч).

Эксперт сервиса «Контур.Торги» Василий Данильчик пояснил «Коммерсанту», что большая часть закупок перешла в разряд закрытых, из-за чего статистика теперь не вполне показательна. В Минфине подтвердили, что часть закупок проводится без использования ЕИС, в связи с чем данные о них отсутствуют.

В ведомстве добавили, что с 1 апреля 2023 года все закупки, данные по которым сейчас недоступны, будут снова представлены в ЕИС в закрытом виде. Соответствующие изменения в законодательство уже приняты.