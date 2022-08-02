В США участника нападения на Капитолий приговорили к семи годам тюрьмы. Это самый большой срок, вынесенный по этому делу
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Суд в США приговорил к семи годам и трем месяцам тюрьмы Гая Реффитта, участника штурма Капитолия в январе 2021 года.
Прокуратура требовала для Реффитта 15 лет тюрьмы. По версии обвинения, он призывал толпу прорваться через полицейских и бежать по лестнице в здание, а также пронес на территорию, прилегающую к Капитолию, огнестрельное оружие. Уже по возвращении домой он угрожал своим детям в случае, если те выдадут его в ФБР.
Адвокаты Реффитта настаивали, что сам он не прорывался в здание Капитолия, а также указывали, что он потерял работу в 2019 году и поэтому находился в депрессии. Защита просила дать ему два года лишения свободы.
Реффитт был первым из обвиняемых по делу о штурме Капитолия, кто не пошел на сделку со следствием.
До сих пор максимальным наказанием по делу о штурме Капитолия было пять лет тюрьмы.
В общей сложности обвинения по делу предъявлены более чем семистам предполагаемым участникам событий. Около полутора десятков из них уже получили различные тюремные сроки.