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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что в штате ввели чрезвычайное положение из-за вспышки оспы обезьян, сообщает Associated Press.

Введение чрезвычайного положения, по словам губернатора, поможет Калифорнии координировать меры против вспышки заболевания, искать вакцины и проводить просветительскую работу о том, где люди могут получить лечение и пройти вакцинацию.

«Мы продолжим работать с федеральным правительством, чтобы обеспечить больше вакцин, повысить осведомленность о снижении риска и поддержать сообщество ЛГБТК+ в борьбе со стигматизацией», — заявил губернатор.

В Калифорнии выявили около 800 случаев заражения оспой обезьян, тогда как в целом в США подтвердили более пяти тысяч случаев. Калифорния получила более 61 тысячи доз вакцины и уже распределила более 25 тысяч доз.

30 июля чрезвычайное положение из-за оспы обезьян объявили в штате Нью-Йорк.

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23 июля Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения, то есть «экстраординарным событием, представляющим риск для здоровья населения в других государствах в результате международного распространения болезни».

Оспа обезьян выявлена более чем в 70 странах мира. Известно о более 22 тысячах заболевших. В конце июля в Бразилии и Испании сообщили о первых людях, умерших от оспы обезьян за пределами Африки.

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