«Медиазона»: организаторы экзамена по английскому языку TOEFL запретили гражданам России его сдавать

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Американская организация ETS, которая проводит экзамены по английскому языку для иностранцев TOEFL, закрыла доступ к экзаменам для граждан России. Об этом сообщает со ссылкой на читательницу.

Собеседница издания обнаружила в своем личном кабинете предупреждение, что ей ограничен доступ к продуктам и сервисам TOEFL в рамках исполнения требований управления Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC).

Представители ETS в переписке с женщиной пояснили, что из-за требований Минфина запрещают записываться на экзамены и создавать аккаунты гражданам и резидентам России и КНДР. О каких именно требованиях идет речь, неизвестно.

Публично ETS информацию о запрете для граждан РФ не прокомментировала.

TOEFL называют распространенным требованием для иностранных студентов, поступающих на учебу в англоязычные страны. Согласно официальному сайту, сертификат TOEFL принимают 11,5 тысячи университетов и организаций в более чем 160 странах мира.

ETS прекратила проводить экзамены в России и Беларуси в марте из-за российского вторжения в Украину. О запрете для проведения экзаменов для россиян тогда не сообщалось. Об уходе из России также отказалась другая распространенная система оценки уровня английского языка, IELTS.