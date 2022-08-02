Китайское ТВ за 20 минут до приземления Пелоси в Тайбэе сообщило, что истребители КНР пересекают Тайваньский пролив

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Китайский государственный телеканал CGTN сообщил, что китайские истребители Су-35 «пересекают Тайваньский пролив».

Сообщение было опубликовано за 20 минут до того, как самолет с американской делегацией во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване.

Китай предостерегал власти США от совершения визита на остров, который он считает своей территорией, и анонсировал проведение военных учений и полеты истребителей вокруг Тайваня.

По данным Reuters, китайские военные самолеты и корабли накануне визита не только приблизились к неофициальной границе между Китаем и Тайванем, проходящей через пролив, но и пересекли ее.

Американские военные корабли перед визитом Пелоси расположились к востоку от Тайваня.