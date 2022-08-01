В Красноярске посадили солдата-срочника, который 13 лет назад сбежал из части
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Красноярский гарнизонный военный суд вынес приговор Борису Букатину, который в 2009 году во время прохождения срочной службы самовольно оставил воинскую часть. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда. Букатина признали виновным в дезертирстве, суд назначил ему наказание в виде двух с половиной лет колонии общего режима.
Букатин 13 лет жил без документов, скрываясь от полиции. По данным «Тайги. Инфо», в апреле 2012 года Букатина задержала полиция, он вернулся в часть, однако 31 мая того же года снова покинул место службы.
В апреле Букатин был задержан сотрудниками полиции в Красноярске.