В Красноярске посадили солдата-срочника, который 13 лет назад сбежал из части

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Красноярский гарнизонный военный суд вынес приговор Борису Букатину, который в 2009 году во время прохождения срочной службы самовольно оставил воинскую часть. Об этом пишет со ссылкой на пресс-службу суда. Букатина признали виновным в дезертирстве, суд назначил ему наказание в виде двух с половиной лет колонии общего режима.

Букатин 13 лет жил без документов, скрываясь от полиции. По данным «Тайги. Инфо», в апреле 2012 года Букатина задержала полиция, он вернулся в часть, однако 31 мая того же года снова покинул место службы.

В апреле Букатин был задержан сотрудниками полиции в Красноярске.

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